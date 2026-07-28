ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM
திருமங்கலம்: புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்ட குறைபாடுகளை களைந்து திருத்திய அரசாணை வெளியிட வலியுறுத்தி முதல்வர் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதிய சங்கம் சார்பில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் திருமங்கலத்தில் நடந்தது.
புதிய மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும். அனைவருக்கும் கட்டணம் இல்லா சிகிச்சையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். ஓய்வூதியர்களிடம் பணம் பறிக்கும் ஆபத்து வழிமுறையாக உள்ள புதிய திட்டத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
வட்டக்கிளை துணைத் தலைவர் சுசில்குமார் வரவேற்றார். செயலாளர் கணேசன், மாவட்ட தலைவர் பரமேஸ்வரன், துணைத் தலைவர் ராஜேந்திரன், தமிழ்நாடு அனைத்து சத்துணவு அமைப்பு ஓய்வூதியர் சங்க ஒன்றிய செயலாளர் மணிவண்ணன் பேசினர். கிளைப் பொருளாளர் பாஸ்கரன் நன்றி கூறினார்..