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உலக இயற்கைபாதுகாப்பு தினம்

உலக இயற்கைபாதுகாப்பு தினம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

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மதுரை: திருமங்கலம் மெப்கோ ஸ்லெங்க் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் முதல்வர் ஈஸ்டர் ஜோதி தலைமையில் உலக இயற்கை பாதுகாப்பு தினம் கொண்டாடப்பட்டது.

பசுமைப்படை சார்பில் பள்ளி வளாகத்தில் மாணவர்கள் இயற்கை நடைப்பயணம் மேற்கொண்டனர். ஆசிரியைகள் சுந்தரி, ரிஸ்வானா முன்னிலை வகித்தனர். ஆசிரியை தேன்மொழி சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு குறித்து பேசினார். ஆசிரியை கண்ணம்மாள் தலைமையில் இயற்கை பாதுகாப்பு உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது. தண்ணீர் வீணாவதை தடுக்கும் வழிமுறைகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டது.

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