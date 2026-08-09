வறட்சியால் தென்னை, மா மரங்கள் பாதிப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM
உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டி பகுதி கிராமங்களில் பருவமழை கிடைக்காமல் போனதால் கடும் வறட்சி நிலவி, மாமரங்கள் பாதித்துள்ளன.
கடந்த 2014ல் மழைநீர் மற்றும் 58 கிராம கால்வாய் நீரின் உதவியால் உசிலம்பட்டி வத்தலக்குண்டு ரோட்டில் வெள்ளைமலைப்பட்டி, இடையபட்டி, நடுப்பட்டி, தாதம்பட்டி, உத்தப்பநாயக்கனுார் பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் கணிசமாக உயர்ந்தது. பல தரைமட்ட கிணறுகள் நிரம்பியதால் தண்ணீர் வெளியேறியது.
போதுமான மழைப்பொழிவு இல்லாத நிலையில் 58 கிராம கால்வாயில் நீர் திறக்காததால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்தது. கிணறுகள் வற்றியதுடன், சில போர்வெல்களில் மட்டும் தண்ணீர் கிடைக்கிறது. கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்பதை நம்பி பயிரிட்ட தென்னை, மா போன்ற பயிர்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் பட்டுப்போகின்றன. இந்த ஆண்டும் பருவமழை பொய்த்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.