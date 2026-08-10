/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ பஸ்வசதி துவக்கம்
UPDATED : ஆக 09, 2026 07:04 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM
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மதுரை: மதுரை பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்ட் முதல் கூடல்புதுாருக்கு பஸ் வசதியை கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ., கார்த்திகேயன் துவக்கி வைத்தார்.
இந்த வழித்தடத்தில் 4 ஆண்டுகளாக பஸ் சேவை நிறுத்தப்பட்டது. கூடல்புதுாரில் தேர்தல் பிரசாரத்தில் கார்த்திகேயன் வாக்குறுதியளித்தார். இதன்படி ஆகஸ்ட் 9 முதல் மீண்டும் கூடல்புதுார், ஜே.ஜே. நகர் வரை பஸ் வசதியை துவக்கி வைத்தார். போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள், கட்சியினர் பங்கேற்றனர்.