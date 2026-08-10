/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ மாணவர்கள் சாதனை
UPDATED : ஆக 09, 2026 07:30 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM
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மதுரை:தெலங்கானா மாநிலத்தில் நடந்த தேசிய ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் போட்டியில் மதுரை மாணவர்கள் பதக்கங்கள் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
மாணவன் அபிமன்யு ஒரு தங்கம், 3 வெள்ளி மற்றும் 2 வெண்கல பதக்கங்கள் பெற்றார். மாணவிகள் லட்சுமிராய் 2 வெள்ளி, 2 வெண்கல பதக்கங்கள், மாணவி அனுவர்ஷினி 2 வெள்ளி, ஒரு வெண்கல பதக்கங்கள் வென்று சாதனை படைத்தனர். இவர்களை மதுரை மாவட்ட ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் சங்க செயலாளர் கருணாகரன் பாராட்டினார்.