/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ விவசாயிகள் தீர்மானம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:14 PM
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மேலுார்: மேலுாரில் முல்லைப் பெரியாறு ஒருபோக பாசன விவசாய சங்க ஆலோசனை கூட்டம் தலைவர் முருகன் தலைமையில் நடந்தது.
இதில் அலங்காநல்லுார் சர்க்கரை ஆலையை திறக்க வேண்டும், முல்லைப் பெரியாறு வாய்க்காலில் தண்ணீர் திருட்டை தடுக்க வேண்டும். தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியபடி விவசாயிகள் கடனை முழுமைாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.
பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை 152 அடியாக உயர்த்தும் நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டும். பட்ஜெட்டில் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு இல்லையெனில் போராட்டம் நடத்தப்படும். 12 ஆயிரம் ஏக்கரில் கரும்பு பயிரிடவும், விவசாயிகள் பிரச்னையை தீர்வுக்கு கொண்டு வரவும் மாநில அளவில் குழு அமைப்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.