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போலீஸ் ஸ்டேஷன் முற்றுகை

போலீஸ் ஸ்டேஷன் முற்றுகை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM

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மேலுார்: ஜெயங்கொண்ட நிலையில் கல்குவாரி செயல்பட எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர்களை தாக்கிய குவாரி உரிமையாளரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டனர்.

மதுரை, சிவகங்கை மாவட்டம் கிருஷ்ணாபுரம், ஜெயங்கொண்ட நிலை கிராமங்களில் கல் குவாரி செயல்பட உள்ளது. இக்குவாரிகளால் இயற்கை வளம், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படும் எனக்கூறி கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில் நேற்று கல் குவாரி ஆதரவாளர்கள் சிலர் சிவகங்கை கலெக்டரிடம் மனு கொடுக்க சென்றனர். இதற்கு மற்றொரு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். நம்பர் பிளேட் இல்லாத காரில் வந்த கூலிப்படையினர் தகராறு செய்து தாக்கினர். இதில் ஜெயங்கொண்ட நிலை வேலாயுதம், ஜெயச்சந்திரன் காயமடைந்து, மேலூர், மதுரை அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் போலீசார் ஜெயங்கொண்ட நிலையை சேர்ந்தவரை ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு சென்றனர். அவர்களை விடுவிக்க கோரியும், குவாரி உரிமையாளர்கள், தாக்கியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் வலியுறுத்தி போலீஸ் ஸ்டேஷனை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டனர். அழைத்துச் சென்றவரரை விடுவித்த போலீசார், குவாரி உரிமையாளர்கள் முரளி, தென்னரசிடம் விசாரிக்கின்றனர்.

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