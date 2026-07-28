/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ திருக்கதவுகளுக்கு சந்தன சாத்துப்படி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM
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மதுரை: அழகர்கோவில் கள்ளழகர் கோயிலின் ஆடிப்பெருந்திருவிழா நடக்கிறது. இதில் இன்று (ஜூலை 29) மாலை 6:30 மணிக்கு மேல் 7:10 மணிக்குள் பதினெட்டாம்படி கருப்பண சுவாமி திருக்கதவுகள் திறக்கப்பட உள்ளன. அதில் படிபூஜைகள் நடத்தி, படிகளில் கற்பூரம் ஏற்றப்பட்டு, கற்பூர ஜோதியாக காட்சி தந்து, பின்னர் திருக்கதவுகளுக்கு சந்தன சாத்துபடி நடக்க உள்ளது.
அந்நிகழ்வில் பதினெட்டாம்படி கருப்பண்ண் சுவாமி சன்னதியைச் சுற்றி ட்ரோன் மூலம் நிகழ்ச்சிகளை படம் பிடிக்கக் கூடாது. அவ்வாறு ட்ரோன் மூலம் வீடியோ, போட்டோ, காணொலி காட்சி எடுப்பதற்கு போலீஸில் உரிய அனுமதி பெற்று செயல்பட வேண்டும் என அறிவித்துள்ளனர்.