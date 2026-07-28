குறுவைத்தொகுப்புக்கு மானியம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM
மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில் குறுவை நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு குறுவைத்தொகுப்பு மானியம் வழங்கப்படுவதாக வேளாண் துறை இணை இயக்குநர் பொறுப்பு ராணி தெரிவித்தார்.
மதுரை கிழக்கு, மேற்கு, செல்லம்பட்டி, வாடிப்பட்டி, அலங்காநல்லுார், திருப்பரங்குன்றம் பகுதிகளில் குறுவை நெல் சாகுபடி நடக்கிறது. டெல்டா அல்லாத மாவட்டங்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் மதுரையில் ஆயிரம் ஏக்கர் சாகுபடிக்கான குறுவைத்தொகுப்பு மானியம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நெல் இயந்திர நடவு, கை நடவு, நேரடி விதைத்துாவல் முறைக்கு விவசாயிகள் பட்டா, சிட்டா அடங்கலுடன் விண்ணப்பித்தால் பின்னேற்பு மானியமாக ரூ.4000 வழங்கப்படும். மேலும் 5 கிலோ அளவு எம்.என். மிக்ஸர் உரம், அரைலிட்டர் பயோ பெர்டிலைசர் வழங்கப்படும். பத்தாண்டுகளுக்குள் வெளிவந்த நெல் ரகத்தை பயிரிட்டால் ஒரு கிலோ நெல்லுக்கு ரூ.10 மானியம், பத்தாண்டுகளுக்கு மேல் உள்ள நெல் ரகத்தை பயிரிட்டால் கிலோ நெல்லுக்கு ரூ.20 மானியம் வழங்கப்படும். விவசாயிகள் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றார்.