/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM
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உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டி வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம் முன்பாக தமிழக ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
வட்டாரத்தலைவர் ராஜாங்கம், நிர்வாகிகள் செயலாளர் யோகராஜ், பொருளாளர் அன்பழகன், மகளிரணி செயலாளர் கவுசல்யா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். நீட் தேர்வு, டெட் தேர்வு ரத்து செய்ய வேண்டும். டெட் தேர்வில் வெயிட்டேஜ் மதிப்பெண்கள் வழங்கவும், நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வை உடனே வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். மாநில தொழில்நுட்ப அணி செயலாளர் சின்னச்சாமி பேசினார்.