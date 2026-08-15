அரசு பஸ் மீது ஆட்டோ மோதல்

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ அரசு பஸ் மீது ஆட்டோ மோதல்
ADDED : ஆக 13, 2026 07:01 PM
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மதுரை: மதுரை தல்லாகுளம் அவுட்போஸ்ட் பஸ் ஸ்டாப்பில் நேற்று மாலை டவுன் பஸ் நின்றது.
பின்னால் வந்த ஆட்டோ ஒன்று மோதியது. அப்போது அங்கிருந்த பத்திரிகையாளர் காளமேகம் என்பவர் வீடியோ எடுத்தபோது ஆத்திரமுற்ற ஆட்டோ டிரைவர் உட்பட 2 பேர் தாக்கினர். போலீஸ் விசாரணையில், இருவரும் போதையில் ஆட்டோ ஓட்டி வந்தது தெரிந்தது. நல்லவேளையாக ஆட்டோவில் பயணிகள் இல்லாததால் உயிர்சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. இன்ஸ்பெக்டர் அழகுமுத்து விசாரிக்கிறார்.