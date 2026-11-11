/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ரயில் சேவைகளில் மாற்றம்
ADDED : நவ 05, 2026 09:48 PM
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மதுரை: சேலம் கோட்டத்தில் நடைபெறும் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
* செங்கோட்டை – ஈரோடு ரயில் (16846), நவ.7 (நாளை), 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, டிச.1, 3ல் கரூர் – ஈரோடு இடையேயும், நவ.20ல் சாவடிப்பாளையம் – ஈரோடு இடையேயும் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
* நவ.20ல் ஈரோடு – செங்கோட்டை ரயில் (16845), ஈரோடு – கரூர் இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது.
* கோவை – நாகர்கோவில் ரயில் (16322), நவ.7 (நாளை), 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, டிச.1, 3ல் போத்தனுார், பொள்ளாச்சி, பழநி, ஒட்டன்சத்திரம், திண்டுக்கல் வழியாக மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படுகிறது.