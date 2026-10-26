தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/கோகோ: மன்னர் கல்லுாரி சாம்பியன்

கோகோ: மன்னர் கல்லுாரி சாம்பியன்

கோகோ: மன்னர் கல்லுாரி சாம்பியன்

UPDATED : அக் 25, 2026 12:35 AM

ADDED : அக் 25, 2026 12:32 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 25, 2026 12:35 AM ADDED : அக் 25, 2026 12:32 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருப்பரங்குன்றம்: மதுரை காமராஜ் பல்கலை 'பி' மண்டல கல்லுாரிகளுக்கு கோ கோ போட்டி வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லுாரியில் நடந்தது.

இறுதிப் போட்டியில் மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லுாரி வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லுாரி அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் பெற்றது. வீரர்களை கல்லுாரி தலைவர் விஜயராகவன், செயலாளர் ஸ்ரீதர், பொருளாளர் ஆழ்வார்சாமி, முதல்வர் ராமசுப்பையா, இயக்குனர் பிரபு, உடற்கல்வி இயக்குனர் ராகவன் பாராட்டினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us