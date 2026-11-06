மதுரை இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் 06/11/2026

ADDED : நவ 06, 2026 12:31 AM
கோயில்
* ராஜ அலங்காரம்: முனியாண்டி கோயில், 2, யூனியன் பேங்க் காலனி 4வது தெரு, விளாங்குடி, சிறப்பு அபிஷேகம், இரவு 7:00 மணி.
பக்தி சொற்பொழிவு
* தியானம், சத்சங்கம்: நிகழ்த்துபவர் – கோகுல்நாத், சித்தாஸ்ரமம், தெப்பக்குளம், மதுரை, ஏற்பாடு: வாழ்வியல் தியான மையம், காலை 7:15 மணி.
* திருக்குறள்: நிகழ்த்துபவர் – தயாபரன், மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகம், வடக்காடி வீதி, மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
* விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாம பாராயணம்: ராமகிருஷ்ண மடம், ரிசர்வ் லைன், மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
பொது
* மதுரை வடக்கு கோட்ட மின்நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம்: மதுரை மண்டல அலுவலக வளாகம், ரேஸ்கோர்ஸ் ரோடு, மதுரை, காலை 11:00 முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை.
* தீபாவளி சிறப்பு சர்வ சமய அமைதி பிரார்த்தனை: சேவாலயம் மாணவர் இல்லம், 24, குமாரசாமிராஜா தெரு, செனாய் நகர், மதுரை, தலைமை: செயலாளர் மோகன், ஏற்பாடு: செப்சிரா, சேவாலயம் மாணவர் இல்லம், மாலை 6:00 முதல் இரவு 7:00 மணி வரை.
விளையாட்டு
* மாவட்ட அளவிலான ஆடவர், மகளிர் சாம்பியன்ஷிப் கபடி போட்டிகள்: ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானம், மதுரை, ஏற்பாடு: மதுரை மாவட்ட அமெச்சூர் கபடி கழகம், காலை 9:00 மணி.