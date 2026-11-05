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மதுரை இன்றைய நிகழ்ச்சி 05/11/2026

மதுரை இன்றைய நிகழ்ச்சி 05/11/2026

UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 04, 2026 08:53 PM

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UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 04, 2026 08:53 PM

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இன்றைய நிகழ்ச்சி நவ.5 க்குரியது

கோயில்

* குருவார புஷ்பாஞ்சலி: மஹா பெரியவா கோயில், 246, வ.உ.சி தெரு, உழவர் சந்தை எதிரில், கூடல் நகர், மதுரை, மாலை 5:30 மணி, சிறப்புரை: பட்டிமன்ற பேச்சாளர் திருநாவுக்கரசு, மாலை 6:30 மணி.

பொது

* மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு வங்கி நிதி இணைப்பு ஆணை வழங்கும் நிகழ்ச்சி: மூவேந்தர் பண்பாட்டுக்கழக மண்டபம், மேலுார், பங்கேற்பு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன், காலை 9:00 மணி.

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