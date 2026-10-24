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மதுரை இன்றைய நிகழ்ச்சி 24/10/2026

மதுரை இன்றைய நிகழ்ச்சி 24/10/2026

ADDED : அக் 24, 2026 06:50 AM

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ADDED : அக் 24, 2026 06:50 AM

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பொது

* மரம் நடும் விழா: ஜெயந்தி வேளாண் பண்ணை, மதுரை – சிவகங்கை மெயின் ரோடு, வரிச்சியூர், மதுரை, தலைமை: கிளப் தலைவர் விஜய், சிறப்பு விருந்தினர்: லயன்ஸ் கிளப் இன்டர்னேஷனல் ஒருங்கிணைப்பாளர் சையத் ஜாபர், ஏற்பாடு: மதுரை ஆலவாய் லயன்ஸ் கிளப், காலை 11:00 மணி.

* மதுரை மேனேஜ்மென்ட் அசோசியேஷன் கூட்டம்: ஓட்டல் மாஸ்க்வா, தமிழ்ச்சங்கம் ரோடு, மதுரை, தலைமை: சங்கத் தலைவர் சண்முகசுந்தரம், சிறப்பு விருந்தினர்: மாநகராட்சி தலைமை மருத்துவ அதிகாரி ஸ்ரீகோதை, மாலை 6:30 மணி.

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