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நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான ‘மெனு’

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான ‘மெனு’

ADDED : ஆக 14, 2026 07:00 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 07:00 PM

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மதுரை: சர்க்கரை நோயாளிகள் கூழ், ஜூஸ் போன்ற திரவ உணவுகளை தவிர்த்து திடஉணவுகளை சாப்பிடலாம் என மதுரை அரசு மருத்துவமனை யோகா மற்றும் இயற்கை நல்வாழ்வியல் துறைத்தலைவர் நாகராணி நாச்சியார் தெரிவித்தார்.

அவர் கூறியதாவது: சர்க்கரை நோய் வருவதற்கு மனஅழுத்தமும் ஒரு காரணம். எனவே வாழ்வியல் நடைமுறைகளை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். மருந்தில்லா வாழ்க்கைக்கேற்ப நடைபயிற்சி, உடற்பயிற்சி, யோகா மேற்கொள்ள வேண்டும். உணவுப்பழக்கத்தின் மூலம் நோயின் தன்மையை குறைக்க பயிற்சி தருகிறோம். குறைந்த கலோரி, அதிக நார்ச்சத்துள்ள சிறுதானிய உணவுகளை ஒருவேளை அல்லது இருவேளை உணவாக சாப்பிடலாம். தினமும் 100 கிராம் அளவு காய்கறிகள், கீரைகள், கனியாத கொய்யா, பப்பாளி சாப்பிடலாம். நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்க புரதச்சத்து அவசியம் என்பதால் தினமும் முட்டை, பயறு, பனீர், முளைகட்டிய தானியங்களை சாப்பிட வேண்டும். சர்க்கரை நோயாளிகள் கூழ், ஜூஸ் போன்ற திரவ உணவுகளை தவிர்த்து மென்று சாப்பிடக்கூடிய திட உணவுகளை சாப்பிடுவது நல்லது.

யோகா அவசியம் யோகா பயிற்சி செய்வதன் மூலம் உடலின் ஒவ்வொரு உள்ளுறுப்புகளுக்கும் முறையான ரத்தஓட்டம் செல்லும். பசி, துாக்கம் சரியாகும். மனஅழுத்தம் குறையும். தினமும் 10 முதல் 20 நிமிடங்கள் யோகா செய்ய வேண்டும். வயிற்றில் ஈரத்துணியை சுற்றி 20 நிமிடங்கள் இருந்தால் ரத்தஓட்டம் சீராகும். மலச்சிக்கல், மூலம், செரிமான பிரச்னை, அல்சர், வயிற்று உப்புசத்திற்கு இத்துறையின் கீழ், நீர் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. ஈர களிமண் அல்லது ஈரத்துணியை வயிற்றில் சுற்றி வைப்பது நீர் சிகிச்சையில் ஒன்று. வாரந்தோறும் யோகா பயிற்சி இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது என்றார்.

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