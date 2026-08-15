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முதல்வர் கோப்பை போட்டி ஆன்லைனில் விண்ணப்பம்

முதல்வர் கோப்பை போட்டி ஆன்லைனில் விண்ணப்பம்

ADDED : ஆக 14, 2026 07:11 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 07:11 PM

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மதுரை: தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் செப். 4 முதல் துவங்க உள்ள முதல்வர் கோப்பைக்கான மாவட்ட, மாநில விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க விரும்புபவர்கள் ஆன்லைனில் பெயரைப் பதிவு செய்யலாம்.

19 வயதிற்குட்பட்ட ஆறு முதல் பிளஸ் 2 மாணவர்கள், கல்லுாரி மாணவர்கள், 15 முதல் 35 வயதுள்ள பொதுப்பிரிவினர், அனைத்து வயது மாற்றுத்திறனாளிகள், அரசு ஊழியர்களுக்கான போட்டிகள் செப். 4 முதல் தொடங்குகின்றன.

கடந்தாண்டு நடத்தப்பட்ட 38 வகையான போட்டிகளுடன் இந்தாண்டு வில்வித்தை, வூசூ, துப்பாக்கி சுடுதல், யோகா, மல்லர் கம்பம், ஸ்பீட் ஸ்கேட்டிங், ‘கயாகிங்’, ‘கேனோயிங்’ விளையாட்டுகள் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

மாவட்ட, மண்டல அளவில் தனிநபர் போட்டியில் முதலிடம் பெற்றால் ரூ.3000, 2ம் பரிசாக ரூ.2000, 3ம் பரிசாக ரூ.1000 வழங்கப்படும். மாநில போட்டி முதலிடத்திற்கு ரூ.ஒருலட்சம், 2ம் பரிசுக்கு ரூ.75ஆயிரம், 3 ம் பரிசுக்கு ரூ.50ஆயிரம் வழங்கப்படும்.

குழுப்போட்டியில் முதலிடம் பெறும் அணி வீரர்களுக்கு தலா ரூ.75ஆயிரம், 2ம் பரிசு ரூ.50ஆயிரம், 3ம் பரிசு ரூ.25ஆயிரம் வழங்கப்படும். பங்கேற்க விரும்புபவர்கள் tncmtrophy.sdat.in இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கூடுதல் தகவல்களுக்கு ‘ஆடுகளம்’ தகவல் தொடர்பு மையத்தை 95140 00777 ல் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

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