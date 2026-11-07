தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/மோடி தீபாவளி

மோடி தீபாவளி

மோடி தீபாவளி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM

ADDED : நவ 06, 2026 06:17 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM ADDED : நவ 06, 2026 06:17 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மதுரை: மதுரை நகர் 70வது வார்டு பா.ஜ., சார்பில் நேருநகர் காவியன் அபார்ட்மென்டில் மோடி தீபாவளி நிகழ்ச்சி நடந்தது.

கட்சி நிர்வாகி ராஜசேகரன் தலைமை வகித்தார். மாநில செயலாளர் கதலி நரசிங்கப்பெருமாள், நகர் தலைவர் மாரிசக்ரவர்த்தி, மதுரை கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் ராஜசிம்மன், கல்வியாளர் பிரிவு மாநில செயலாளர் கல்வாரி தியாகராஜன் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள், புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டன.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us