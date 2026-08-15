தேசிய நீச்சலுக்கான தேர்வு

ADDED : ஆக 13, 2026 07:11 PM
மதுரை: மதுரை காமராஜ் பல்கலை சார்பில் பல்கலை இணைப்பு கல்லுாரிகளுக்கு இடையிலான தேசிய நீச்சல் போட்டிக்கான தேர்வு ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் நடந்தது. மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் முருகன் தொடங்கி வைத்தார். பல்கலை உடற்கல்வி இயக்குநர் ரமேஷ் தலைமை வகித்தார்.
ஆடவர் பிரிவு போட்டியில் மதுரை யாதவர் கல்லுாரி மாணவர்கள் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் வென்று சுழற்கோப்பையைக் கைப்பற்றினர். 50 மீட்டர் , 200 மீட்டர் ப்ரீஸ்டைல் பிரிவில் குணபாலன் முதலிடம் பெற்றார். 400 மீட்டர் ப்ரீஸ்டைல் பிரிவில் குருபிரசாத் முதலிடம், 200 மீட்டர் பிரிவில் 2ம் இடம் பெற்றார்.
50 மீட்டர் பட்டர்பிளை, 200 மீட்டர் ஐ.எம். பிரிவுகளில் விக்னேஷ் கார்த்திக் முதலிடம் பெற்றார். 50 மீட்டர், 100 மீட்டர் பிரெஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் பிரிவுகளில் நேசகுமாரன் முதலிடம் பெற்றார். விருதுநகர் செந்திக்குமார நாடார் கல்லுாரி 2 ம் இடம் பெற்றது.
மாவட்ட நீச்சல் சங்க செயலாளர் கண்ணன் பரிசு வழங்கினார். யாதவா் கல்லுாரி உடற்கல்வி ஆய்வாளர் நெல்சன் ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தார். உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் முருகேசன், செல்வகுமார் பங்கேற்றனர்.