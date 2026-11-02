/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/தேசிய ஒற்றுமை தின விழா
UPDATED : நவ 01, 2026 07:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:14 PM
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பெருங்குடி: மதுரை சரஸ்வதி நாராயணன் கல்லுாரியில் தேசிய ஒற்றுமை தினம் நடந்தது. கல்லுாரி முதல்வர் சந்திரன் துவக்கி வைத்தார். என்.சி.சி., கம்பெனி கமாண்டர் கார்த்திக்குமரன், உறுதிமொழி வாசித்தார். என்.சி.சி. வீரர்கள், மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள், உறுதிமொழி ஏற்றனர். சுபேதார் பால் பேசினார்.
கிருஷ்ணம்மாள் ராமசுப்பையர் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி ட்ரூப் சி.டி.ஒ. தசரதி தலைமையில் என்.சி.சி. மாணவர்கள், சரஸ்வதி நாராயணன் கல்லுாரி என்.சி.சி. மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் சென்றனர்.