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டூ வீலர் விபத்தில் ஒருவர் பலி

டூ வீலர் விபத்தில் ஒருவர் பலி

ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM

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உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டி அருகே விரைவாக வந்த தனியார் பஸ்சால் நிலை தடுமாறிய டூவீலர் விபத்துக்குள்ளானதில் பில்லியனில் அமர்ந்து சென்றவர் விழுந்து பலியானார்.

கீழமாத்துாரைச் சேர்ந்தவர் ராமர் 38. நாகமலை புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த நண்பர் சுரேஷ்குமார் 33. இருவரும் நேற்று முன்தினம் இரவு 11:00 மணிக்கு டூவீலரில் (ஹெல்மட் அணியாமல்) போடிநாயக்கனுார் சென்றனர். உசிலம்பட்டியை அடுத்து தொட்டப்பநாயக்கனுார் விலக்கு அருகே தேனியில் இருந்து திருமங்கலம் சென்ற தனியார் பஸ் விரைவாக வந்தது.

இதனால் டூவீலரின் பின்னால் அமர்ந்திருந்த சுரேஷ்குமார் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தவர் பலியானார். போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். டூவீலரை ஓட்டிச்சென்ற ராமர் புகாரின் பேரில் தனியார் பஸ் வேகமாக வந்ததால் ஏற்பட்ட அதிர்வால் விபத்து நடந்ததாக வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

இதில் தனியார் பஸ் மோதியதால் தான் விபத்து ஏற்பட்டது என அவரது உறவினர்கள், நேற்று சுரேஷ்குமாரின் உடலை வாங்க மறுத்தனர். மாலை 4:00 மணிக்கு அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை முன்பு மறியலில் ஈடுபட்டனர். உசிலம்பட்டி டி.எஸ்.பி., ஜெய்கணேஷ் மற்றும் போலீசார் நடவடிக்கை எடுப்பதாக சமரசம் செய்தனர். மறியலால் மாலை ஒரு மணி நேரம் உசிலம்பட்டி பேரையூர் ரோட்டில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது

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