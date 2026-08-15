/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ டூவீலர் விபத்து ஒருவர் பலி
ADDED : ஆக 14, 2026 04:12 AM
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உசிலம்பட்டி: கீழமாத்துார் ராமர் 38. நாகமலை புதுக்கோட்டை நண்பர் சுரேஷ்குமாருடன் 33, நேற்று முன்தினம் இரவு டூவீலரில் போடிக்குச் சென்றார். தொட்டப்பநாயக்கனுார் விலக்கருகே தனியார் பஸ் வேகமாக வந்ததில் டூவீலர் பின்னால் அமர்ந்திருந்த சுரேஷ்குமார் தடுமாறி விழுந்து பலியானார்.
மோதியதால் தான் விபத்து ஏற்பட்டது எனக்கூறி உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் நேற்று மாலை உசிலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனை முன்பு மறியலில் ஈடுபட்டனர். டி.எஸ்.பி., ஜெய்கணேஷ் தலைமையில் போலீசார் சமரசம் செய்தனர். இரவு 7:30 மணி வரை உடலை வாங்க மறுத்து விட்டனர்.