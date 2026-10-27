போலீஸ் செய்திகள்...

ADDED : செப் 28, 2026 07:02 PM
* பணம் பறித்த போலி போலீஸ்
திருமங்கலம்: கடலுார் மாவட்டம் பேர் பெரியான் குப்பத்தை சேர்ந்த டிரைவர் கலியபெருமாள் 60, இவர் புதுச்சேரியில் உள்ள விவசாய நிறுவனத்திற்காக சொட்டு நீர் பாசன குழாய்களை ஆந்திராவில் இருந்து ஏற்றிக்கொண்டு வந்து மதுரை, துாத்துக்குடி விருதுநகர் மாவட்டங்களில் இறக்கி வந்துள்ளார்.
விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டி பகுதியில் சரக்குகளை இறக்கிவிட்டு எலியார்பட்டி டோல்கேட் அருகே லாரியை நிறுத்தி ஓய்வு எடுத்துள்ளார். அப்போது 20 முதல் 30 வயது மதிக்கத்தக்க இருவர் அவரை எழுப்பி நாங்கள் போலீஸ் நீ குடித்துவிட்டு வண்டி ஓட்டுகிறாயா எனக் கூறி அவரிடமிருந்த ரூ. 5 ஆயிரத்து 600 ஐ பறித்தனர். சத்தம் போட்டால் கொன்று விடுவோம் என மிரட்டிச் சென்றனர். கூடக்கோவில் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
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* கஞ்சா பறிமுதல் மூவர் கைது
திருமங்கலம்: சிந்துபட்டி எஸ்.ஐ., அண்ணாதுரை தலைமையில் போலீசார் பெரிய வாகைகுளம் - அழகு சிறை ரோட்டில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது சந்தேகக்கிடமான வகையில் ரோட்டில் நின்று கொண்டு இருந்த அழகு சிறை பிரகாஷ் 27, பெரிய வாகைக்குளம் சிவப்பிரதாப் 25, திருமங்கலம் வெங்கடேஷ் 26, ஆகியோரிடம் விசாரித்தனர். அவர்கள் கஞ்சா விற்றது தெரிய வந்தது. அவர்களை கைது செய்த போலீசார் 1.400 கிலோ கஞ்சா மற்றும் டூவீலரை பறிமுதல் செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
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* பட்டாசு திரி ஷெட்டுக்கு சீல்
திருமங்கலம்: கள்ளிக்குடி தாலுகா டி.அரசபட்டியில் ராஜேஸ்வரிக்கு சொந்தமான தகர ஷெட்டில் அனுமதியின்றி பட்டாசு திரி தயாரிப்பதாக தகவல் கசிந்தது. இதையடுத்து. வி.ஏ.ஓ., பாண்டிச்செல்வம் அங்கு ஆய்வு செய்தார். பட்டாசு தயாரிக்க பயன்படும் இயந்திரம், கரித்துாள் மூடைகள், நுால் பண்டல்கள் இருந்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து அந்த தகர செட்டுக்கு தாசில்தார் நாகராணி முன்னிலையில் சீல் வைத்தனர். வி.ஏ.ஓ., பாண்டிச்செல்வம் புகாரில் கள்ளிக்குடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
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* போக்சோ வழக்கில் டிரைவர் கைது மேலுார் : மேலுாரை சேர்ந்த 15 வயது மாணவி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 11ஆம் வகுப்பு படிக்கிறார். இவர் தினமும் பள்ளிக்கு மேலுார், வளர் நகர் கனிமத்துல்லா 38, ஆட்டோவில் சென்று வந்தார். நேற்று முன்தினம் கனிமத்துல்லா தன்னுடைய ஆட்டோவில் சிறுமியை கட்டாயப்படுத்தி வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார். மாணவியின் அப்பா போலீசில் புகார் கொடுத்தார். கனிமத்துல்லாவை, அனைத்து மகளிர் இன்ஸ்பெக்டர் கவிதா போக்சோ வழக்கில் கைது செய்தார்.
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* காப்பர் ஒயர் தொடர் திருட்டு கொட்டாம்பட்டி : கச்சிராயன்பட்டி, சுந்தரராஜபுரம், வீரசூடாமணிபட்டி, மணப்பட்டி பகுதிகளில் ஊராட்சிக்கு சொந்தமான மோட்டாருக்கு செல்லும் காப்பு ஒயர் நேற்று முன்தினம் இரவு திருடு போனது. காப்பர் ஒயர் தினமும் திருடு போவதால் குடிநீர் வினியோகிக்க முடியாமல் ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் திகைக்கின்றனர். போலீசார் காப்பர் ஒயரை வாங்கும் வியாபாரிகள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும். ஊராட்சி நிர்வாகமும், போலீசாரும் இணைந்து நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே காப்பர் ஒயர் திருட்டை தடுக்க முடியும் என்பது சமூக ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பு.
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