தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ மாணவருக்கு கல்வி உதவி

மாணவருக்கு கல்வி உதவி

மாணவருக்கு கல்வி உதவி

ADDED : செப் 28, 2026 07:13 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : செப் 28, 2026 07:13 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மதுரை: டி.கல்லுப்பட்டி அருகே கொல்லவீரம்பட்டி மகேஸ்வரி மகன் ஜோதிராகவ். ஒத்தக்கடை வேளாண் கல்லுாரியில் மூன்றாண்டுகளாக படித்து வருகிறார். அவரது குடும்பச் சூழலால் உயர்கல்வியை தொடர வழியின்றி தவித்தவருக்கு டி.கல்லுப்பட்டி நண்பர்கள் வட்டாரம் அமைப்பு மூன்று ஆண்டுகளாக கல்வி உதவித்தொகையை வழங்கி வருகிறது.

ஒவ்வொரு செமஸ்டரின் போதும் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கி வருகின்றனர். சமீபத்தில் அமைப்பின் தலைவர் பாஸ்கரன், பொதுச் செயலாளர் விஜயபார்த்திபன் ஆகியோர் 7 வது செமஸ்டருக்கு ரூ.18 ஆயிரத்து 500 வழங்கியது மூலம், இதுவரை ரூ.1.13 லட்சம் வழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us