﻿ இன்று (ஜூலை 18) மின்தடை

ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:39 AM
காலை 9:00 - மாலை 5:00 மணி
* மதுரை தினமலர் அவென்யூ, சம்மட்டிபுரம், முத்துராமலிங்க தேவர் தெரு, ஸ்ரீராம் நகர், எச்.எம்.எஸ். காலனி, டோக் நகர், தேனி மெயின் ரோடு, விராட்டிபத்து, பல்லவன் நகர், முடக்குச்சாலை, வ.உ.சி., மெயின் ரோடு, இ.பி. காலனி, நடராஜ் நகர், அசோக் நகர், கோச்சடை, புதுஜெயில் ரோடு, மேலப்பொன்னகரம், ஹார்வி நகர், ஞானஒளிவுபுரம், விசுவாசபுரி, முரட்டன்பத்ரி, கிரம்மர்புரம், மில் காலனி, ஆரப்பாளையம், இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனை, கைலாசபுரம், எஸ்.எஸ். காலனி, அருணாச்சலம் தெரு, கம்பர் தெரு, ஜவகர் தெரு, எஸ்.பி.ஓ.ஏ., காலனி, சொக்கலிங்கநகர், பொன்மேனி, பாரதியார் மெயின் ரோடு, காளவாசல் பாண்டியன் நகர், பைபாஸ் ரோடு, பெத்தானியாபுரம், பாத்திமா நகர், இன்கம்டாக்ஸ் காலனி, இந்திரா நகர்.
* பாரதி உலா ரோடு, ஜவஹர் ரோடு, பெசன்ட் ரோடு, அண்ணாநகர், சொக்கிக்குளம், வல்லபாய் ரோடு, புலவாய் தேசாய் ரோடு, ரேஸ்கோர்ஸ் ரோடு, கோகலே ரோட்டின் ஒருபகுதி, ராமமூர்த்தி ரோடு, லஜபதிராய் ரோடு, சப்பாணி கோயில் ரோடு, பழைய அக்ரஹாரம் தெரு, லேடி டோக் கல்லுாரி ரோட்டின் ஒருபகுதி, வீட்டுவசதி வாரியம், பி.எப்., அலுவலர் குடியிருப்பு, அகில இந்திய வானொலி குடியிருப்பு, நியூ டி.ஆர்.ஓ., காலனி, சிவசக்திநகர், பாத்திமா நகர், புதுார் வண்டிப்பாதை, கஸ்டம்ஸ் காலனி, புதுநத்தம் ரோடு, ரிசர்வ்லைன் குடியிருப்பு, ரேஸ்கோர்ஸ் காலனி ஒருபகுதி, கலெக்டர் பங்களா, ஜவஹர்புரம், திருவள்ளுவர் நகர், அழகர்கோவில் ரோடு (ஐ.டி.ஐ., ஸ்டாப் முதல் தல்லாகுளம் பெருமாள் கோயில் வரை), டீன் குவார்ட்டர்ஸ், காமராஜர் நகர் வீதிகள், ஹயத்கான் ரோடு, கமலா தெருக்கள், சித்தரஞ்சன் வீதி, வெங்கட்ராமன் வீதி, சரோஜினி தெரு, லட்சுமி சுந்தரம் ஹால், பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம், கண்மாய் மேலத்தெரு, தல்லாகுளம் மூக்கப்பிள்ளை தெரு, ஆத்திக்குளம், குறிஞ்சி நகர், பாலமி குடியிருப்பு, கனகவேல் நகர், பழனிசாமி நகர்
* வண்டியூர், பி.கே.எம்.நகர், சங்கு நகர், அனுமார்பட்டி, யானைக் குழாய், கணபதி நகர், சவுராஷ்டிராபுரம், யாகப்பா நகர், சீமான் நகர், பாண்டியன் கோட்டை, மஸ்தான்பட்டி, ஒத்தவீடு, அன்பு நகர், ஆவின் நகர், தாசில்தார் நகர், அன்புமலர் தெரு, சிவா ரைஸ்மில் பின்புறம், சித்தி விநாயகர் கோயில் தெரு, மருதுபாண்டியர் தெரு, அல்ட்ரா கல்லுாரி, வீரபாண்டி தெரு, விரகனுார், எல்.கே.டி., நகர், கருப்பாயூரணி, வீரபாண்டியன் நகர், பெருமாள் நகர், கருப்பாயூரணி மெயின் ரோடு, செவ்வந்தி நகர், மீனாட்சி நகர், செந்தமிழ் நகர், விக்னேஷ் அவென்யூ.
* வாடிப்பட்டி பைபாஸ், பழநி ஆண்டவர் கோயில், பாலமரத்தான் நகர், வி.எஸ். நகர், ஜவுளி பூங்கா, பூச்சம்பட்டி, கச்சைகட்டி, குலசேகரன்கோட்டை, கோட்டைமேடு, விராலிப்பட்டி, சாணம்பட்டி, முருகன் கோயில் லயன், சொக்கலிங்கபுரம், ராமையன்பட்டி, நரிமேடு, தாதம்பட்டி, தாதப்பநாயக்கன்பட்டி, போடிநாயக்கன்பட்டி, ராமநாயக்கன்பட்டி, கள்ளர் மடம், வல்லப கணபதி நகர், மகாராணி நகர், ஆர்.வி.,நகர், பொட்டுலுப்பட்டி, எல்லையூர், ராமராஜபுரம், கூலாண்டிபட்டி, செமினிப்பட்டி, குட்லாடம்பட்டி அங்கப்பன்கொட்டம், சமத்துவபுரம், தாடகநாச்சிபுரம், சொக்கலிங்கபுரம், மோகன் பிளாட், ரிஷபம், திருமால்நத்தம், ராயபுரம், கல்லுப்பட்டி, மேட்டுநீரேத்தான், நெடுங்குளம், ஆண்டிபட்டி பங்களா.
* கொண்டையம்பட்டி, கல்வெளிப்பட்டி, மரியம்மாள்குளம், அமரடக்கி, சம்பக்குளம், விவேக் ப்ளூ மெட்டல்ஸ் கம்பெனி, அய்யனகவுண்டம்பட்டி, செம்புக்குடிபட்டி, தனிச்சியம் கார்னர், வடுகபட்டி, கட்டக்குளம், தாதகவுண்டன்பட்டி, பெரிய இலந்தைகுளம், நடுப்பட்டி, கீழக்கரை, குட்டிமேய்க்கிப்பட்டி.
* அய்யங்கோட்டை, சி.புதுார், சித்தாலங்குடி, மூலக்குறிச்சி, வைரவநத்தம், ஆனைக்குளம், நகரி, தனிச்சியம் அக்ரி.
* திருமங்கலம், ஜவகர் நகர், சியோன் நகர், என்.ஜி.ஓ., நகர், பி.சி.எம்., நகர், அசோக்நகர், முகமதுஷா நகர், சோனைமீனா நகர், சந்தைப்பேட்டை, செங்குளம், பகவத்சிங் நகர், கற்பகநகர், கலைநகர், கரிசபட்டி, பாண்டியன்நகர், பொற்காலம்நகர், மறவன்குளம், நெடுமதுரை, கூடக்கோவில், எட்டுநாழி, உலகாணி, சித்தாலை, சாத்தாங்குடி, செங்கப்படை, சிவரக்கோட்டை, புதுப்பட்டி, ஆலம்பட்டி, அச்சம்பட்டி, மேலக்கோட்டை, மைக்குடி, உரப்பனுார், கரடிக்கல்.