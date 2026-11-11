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சிறப்பு பூஜை

சிறப்பு பூஜை

UPDATED : நவ 10, 2026 10:06 AM

ADDED : நவ 10, 2026 10:02 AM

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UPDATED : நவ 10, 2026 10:06 AM ADDED : நவ 10, 2026 10:02 AM

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அழகர்கோவில்: அழகர்கோவில் காஞ்சரம்பேட்டையை அடுத்த பாறைபட்டி பேசும் கன்னிமார் கோயிலில் ஐப்பசி அமாவாசையை முன்னிட்டு நேற்று கூட்டு வழிபாடு, சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.

சித்தி விநாயகர், மந்தை கருப்ப சுவாமி சன்னதிகளில் விவசாயம் செழிக்க மழை வேண்டி சிறப்பு பூஜை நடந்தது. 7 கன்னிமார் அம்மன்களுக்கும் பூ, எலுமிச்சம் பழ மாலைகள், நாணல் புற்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். ஏற்பாடுகளை பாறைபட்டி கிராமத்தினர் செய்திருந்தனர்.

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