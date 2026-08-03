/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ தடகளத்தில் மாணவி சாதனை
ADDED : ஆக 03, 2026 12:46 AM
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சோழவந்தான்: சோழவந்தான் விவேகானந்தா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி 7ம் வகுப்பு மாணவி புவனேஸ்வரி தடகளத்தில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
அலங்காநல்லுாரில் நடந்த பள்ளிகளுக்கு குறுவட்ட போட்டியில் 14 வயது பிரிவில்400 மீ., 600மீ., ஓட்டப்பந்தயம், நீளம் தாண்டுதலில் முதலிடம் பெற்றார். தனிநபர் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். மண்டல போட்டிகளுக்கும் தேர்வு பெற்றுள்ளார். உடற்கல்வி ஆசிரியர் மாணிக்கத்தை பள்ளிச் செயலர் சுவாமி வேதானந்த, முதல்வர் கார்த்திகேயன், ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.