பருத்திக்கு 1800 எக்டேர் இலக்கு

UPDATED : நவ 10, 2026 07:42 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:37 PM
மதுரை: மத்திய அரசின் பருத்தி உற்பத்தி இயக்கத்தின் கீழ் மதுரை மாவட்டத்தில் கூடுதலாக 1800 எக்டேரில் பருத்தி பயிரிட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும் மூன்று பருவங்களில் 2300 எக்டேரில் பருத்தி சாகுபடியாகிறது. மழையில்லாத நிலையில் பருத்திப் பயிரிட்டால் மகசூல் கிடைக்கும் என்பதால் மானியம் வழங்கப்படுகிறது என்கிறார் வேளாண் துறை மத்திய திட்ட துணை இயக்குநர் ராணி. அவர் கூறியதாவது: நெருக்கமான விதை நடவுக்கு ஒரு எக்டேருக்கு ரூ.14ஆயிரம், அடர் நடவு முறைக்கு ரூ.18ஆயிரத்து 500, நீள இழை பருத்தி நடவுக்கு ரூ.9500 மானியம் வழங்கப்படுகிறது. நீள இழை பருத்தி விதைகள் வேளாண் விரிவாக்க மையங்களில் 10 டன் அளவு இருப்பு உள்ளது. மற்ற நடவிற்கு விதைகளை வெளியில் வாங்கவேண்டும். விதைகளுடன் பயோ பெர்டிலைசர், காட்டன் பிளஸ், எம்.என். மிக்ஸர், மெபிகியூட் குளோரைடு உரங்கள் சேர்த்து மானியமாக கணக்கிடப்படுகிறது.
பருத்தியில் நுனி கிள்ளும் போது தான் பக்ககிளைகள் வெடித்து மகசூல் கிடைக்கும். இதற்கு கூலியாட்கள் கிடைக்காத நிலையில் வேளாண் பல்கலை வெளியிட்டுள்ள மெபிகியூட் குளோரைடு திரவத்தை தெளிக்கும் போது பக்ககிளைகள் நிறைய உருவாகும். விவசாயிகளுக்கு வேலை நேரமும் சம்பளமும் மிச்சமாகும் என்றனர்.