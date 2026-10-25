கோயில் இணைகமிஷனர்கள் இடமாற்றம்

UPDATED : அக் 24, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:44 PM
வ.எண்/ பெயர்/ தற்போதைய பணியிடம் / புதிய பணியிடம்
1/ க.செல்லத்துரை/ மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை/ விழுப்புரம் மண்டல அலுவலகம்
2/ என்.சுரேஷ்/ ராமநாதசுவாமி கோயில், ராமேஸ்வரம்/ மீனாட்சி கோயில், மதுரை
3/ பா. விஜயா/ வேலுார் மண்டல அலுவலகம்/ மண்டலம் 1 சென்னை
4/ கி. ரேணுகாதேவி/ மண்டலம் 3 சென்னை/ மதுரை மண்டல அலுவலகம்
5/ சி. மாரியப்பன்/ மதுரை/ ராமநாதசுவாமி கோயில், ராமேஸ்வரம்
6/ ரா. பிரகாஷ்/ திருவண்ணாமலை/ ஸ்ரீரங்கம் கோயில், திருச்சி
7/ வி. குமரேசன்/ நாகப்பட்டினம்/ சேலம்
8/ ஜெ.முல்லை/ மண்டலம் 1 சென்னை / நாகப்பட்டினம்
9/ எஸ். சிவராம்குமார்/ ஸ்ரீரங்கம் கோயில், திருச்சி/ தஞ்சாவூர்
10/ து. ரத்தினவேல்பாண்டியன்/ சேலம்/ நெல்லை
11/ ப. கவிதா பிரியதர்ஷினி/நெல்லை/ திண்டுக்கல்
12/ வி. சபர்மதி/ திண்டுக்கல்/ ஈரோடு மண்டல அலுவலகம்
13/ பி.கே. கவெனிதா/ கபாலீஸ்வரர் கோயில், மயிலாப்பூர்/ திருவள்ளூர்
14/ தி. அனிதா/ திருவள்ளூர்/ காஞ்சிபுரம் மண்டல அலுவலகம்
15/ சி. குமரதுரை/ காஞ்சிபுரம்/ சரிபார்ப்பு பிரிவு, தலைமையிடம், சென்னை
16/ க.ரமணி/ திருத்தணி சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில்/ மண்டலம் 3 சென்னை
17/ டி. சிவலிங்கம்/ விழுப்புரம்/ வேலுார் மண்டல அலுவலகம்
18/ ஆர். ஹரிஹரன்/ கள்ளழகர் கோயில், அழகர்கோவில்/ பழநி தண்டாயுதபாணி கோயில்
பதவி உயர்வில் இடமாற்றம்
19/ ஆர். பொன்சுவாமிநாதன்/ சரிபார்ப்பு பிரிவு, மதுரை/ கள்ளழகர் கோயில், அழகர்கோவில்
20/ நித்யா/பார்த்தசாரதி கோயில், திருவல்லிக்கேணி/ திருத்தணி சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில்
21/ மொ. அன்னக்கொடி / சரிபார்ப்பு பிரிவு, திண்டுக்கல்/ கபாலீஸ்வரர் கோயில், மயிலாப்பூர்