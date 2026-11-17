UPDATED : நவ 17, 2026 03:33 AM
ADDED : நவ 16, 2026 11:34 PM
சோழவந்தான்: சோழவந்தான் வட்டாரத்தில் உள்ள கோயில்களில் முருகன் திருக்கல்யாணம் கோலாகலமாக நடந்தது. திருவேடகம் ஏடகநாதர் கோயிலில் நடந்த விழாவில் மாப்பிள்ளை வீட்டாராக பரசுராம், பெண் வீட்டாராக சண்முகசுந்தரம், அர்ச்சகர் வர்ஷன் திருமண சடங்குகளை நடத்தினர். சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை நடந்தது. விழா கமிட்டியினர் பொன்கார்த்திக், சண்முகவள்ளி, மாதேஷ், அறங்காவலர் சேவுகன் கோயில் நிர்வாகத்தினர் ஏற்பாடுகளை செய்தனர்.
தென்கரை மூலநாதசாமி கோயிலில் நடந்த விழாவில் மாப்பிள்ளை வீட்டாராக கண்ணன், பரசுராம் பட்டர் தலைமையில் பெண் வீட்டாராக கணேசன்,விக்னேஷ் சிவம், அர்ச்சகர்கள் பிரசாத், செந்தில் ஆகியோர் சடங்குகளை நடத்தினர். சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு மஹாதீபாராதனை நடந்தது. கந்தசஷ்டி விழா கமிட்டியினர், கோயில் நிர்வாகத்தினர் ஏற்பாடுகளைச் செய்தனர்.