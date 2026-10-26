தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி

வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி

வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி

UPDATED : அக் 20, 2026 07:16 PM

ADDED : அக் 20, 2026 07:14 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 20, 2026 07:16 PM ADDED : அக் 20, 2026 07:14 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மதுரை: விஜயதசமியை முன்னிட்டு ஹிந்து ஆலயப் பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பில் சிம்மக்கல் சாரதா சமிதியில் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடந்தது.

மதுரை ராமகிருஷ்ண மடம் சுவாமி தயாசாகரானந்தா ஆசி வழங்கினார். சிறப்பு யாகம் நடந்தது. பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை அரிசியில் ‘அ’ என்றும், ‘ஓம்’ என்றும் எழுத வைத்து கல்வியை துவங்கி வைத்தனர் . மாநில அமைப்புச் செயலாளர் கிருஷ்ணராஜ் , பொருளாளர் ஆதிசேஷன் பங்கேற்றனர். மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் குமார், துணைத் தலைவர் வாசுதேவன், பொருளாளர் கோபால், செயலாளர் செல்வி ஏற்பாடு செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us