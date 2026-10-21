மதுரை இன்றைய நிகழ்ச்சி 21/10/2026

UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 07:14 PM
நவராத்திரி விழா
* தைலக்காப்புத் திருவிழா: கள்ளழகர் கோயில், அழகர்கோவில், பெருமாள் பரமபதநாதன் சேவை, காலை 9:30 மணி, கோட்டை வாசல் முன்புற மண்டபத்தில் அம்பு போடுதல் உற்ஸவம், மாலை 4:30 முதல் 5:10 மணிக்குள்.
* ராஜராஜேஸ்வரி அலங்காரம் : சிருங்கேரி சங்கர மடம், பைபாஸ் ரோடு மற்றும் அம்மன் சன்னதி தெரு கிளைகள், மதுரை, லலிதா சஹஸ்ரநாம லட்சார்ச்சனை, சுவாசினி பூஜை, காலை 7:30 மணி, மாலை 6:30 மணி.
* விஜயதசமி விழா: ஸ்ரீதேவி மஹாத்மியம் பாராயணம், புஷ்பாஞ்சலி: ராமகிருஷ்ண மடம், ரிசர்வ் லைன், மதுரை, காலை 8:30 மணி, வித்யாரம்பம், காலை 10:30 மணி, அன்னையை அனுப்பும் நிகழ்ச்சி, மாலை 4:00 மணி, புனித நீர் தெளித்தல், இரவு 7:00 மணி.
* காமாட்சி அலங்காரம்: காஞ்சி காமகோடி பீடம், ஸ்ரீமடம் சமஸ்தானம், சொக்கிகுளம், மதுரை, குழந்தைகளுக்கு எழுத்தறிவித்தல், காலை 11:00 மணி, காலை 7:00 மணி, லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணம், லட்சார்ச்சனை, மாலை 5:00 மணி.
* பாவாடைநெய்வேத்தியம்: கபாலீஸ்வரி அம்மன் கோயில், மாடக்குளம், மதுரை, மாலை 6:00 மணி.
பக்தி சொற்பொழிவு
* திருவருட்பா: நிகழ்த்துபவர் – விஜயராமன், மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகம், வடக்காடி வீதி, மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
* தியானம், சத்சங்கம்: நிகழ்த்துபவர் – கோகுல்நாத், சித்தாஸ்ரமம், தெப்பக்குளம், மதுரை, ஏற்பாடு: வாழ்வியல் தியான மையம், காலை 7:15 மணி.
பொது
* சுதந்திர இந்திய தற்காலிக அரசு நேதாஜியின் தலைமையில் சிங்கப்பூரில் அறிவிக்கப்பட்ட 84ம் ஆண்டு விழா: ஜான்சிராணி பூங்கா, மதுரை, தலைமை: நேதாஜி தேசிய இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் சுவாமிநாதன், சிறப்பு விருந்தினர்: நேதாஜி நவ பாரத் பவுண்டேஷன் நிறுவனர் மகேஷ் அர்ஜூனன், காலை 8:00 மணி.
* தமிழ்நாடு ஓய்வு பெற்ற கல்லுாரி ஆசிரியர் கழக மாதாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்டம்: மூட்டா அலுவலகம், காக்கா தோப்பு தெரு, மதுரை, தலைமை: மாவட்ட தலைவர் ராமமூர்த்தி, காலை 10:30 மணி.
பள்ளி, கல்லுாரி
* இந்திய பூஞ்சையியல் சங்க ஆண்டுக் கூட்டம்: மதுரை காமராஜ் பல்கலை, மதுரை, தலைமை: பல்கலை பதிவாளர் முத்தையா, காலை 10:00 மணி முதல்.