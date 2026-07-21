பி.ஜி.பி., வேளாண் அறிவியல் கல்லுாரியில் ஆண்டு விழா
பி.ஜி.பி., வேளாண் அறிவியல் கல்லுாரியில் ஆண்டு விழா
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:02 AM
நாமக்கல்; நாமக்கல் பி.ஜி.பி., வேளாண் அறிவியல் கல்-லுாரியில் ஆண்டுவிழா, கல்லுாரி விழா, மாணவர் மன்ற நிறைவு விழா கொண்டாடப்பட்-டது. பி.ஜி.பி., குழும துணை தலைவர் விசா-லாட்சி பெரியசாமி தலைமை வகித்தார். தாளாளர் கணபதி வரவேற்றார். குழும தலைவர் பழனி ஜி பெரியசாமி பேசுகையில், ''வேளாண்மையில் உருவாகி வரும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை இளைஞர்கள் கற்றறிந்து, அவற்றை விவசாயிக-ளிடம் கொண்டு சேர்ப்பதன் மூலம் நாட்டின் வேளாண் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்ற முடியும்,'' என்றார்.
கல்லுாரி முதல்வர் கோபால், ஆண்டறிக்-கையை சமர்ப்பித்தார். கல்லுாரி முதன்மையர் பெரியசாமி, ''மாணவர்கள் ஒழுக்கம், திறமை, சமூக பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட்டு சிறந்த வேளாண் வல்லுநர்களாக உருவாக வேண்டும்,'' என்றார். மாணவர் மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளரும், உதவி பேராசிரியருமான பிருந்தா, மாணவர் மன்றத்தின் கடந்த ஆண்டிற்கான செயல்பாடுகள் மற்றும் சாதனைகளை பட்டியலிட்டார்.விழாவில், பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசு, சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து கலைநிகழ்ச்சி நடந்-தது. மாணவி ஜெயசீலி நிஷா நன்றியுரை வழங்-கினார்.