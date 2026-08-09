கண்களை கூசும் 'எல்.இ.டி.,' வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம்
கண்களை கூசும் 'எல்.இ.டி.,' வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:34 AM
நாமக்கல்: சாலை நடுவே கண்களை கூசும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள, 'எல்.இ.டி.,' விளக்குகளால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம்
உள்ளது.
நாமக்கல்-பரமத்தி சாலை, பழைய நகராட்சி அலுவலகம் முன் உள்ள சாலையின் குறுக்கே, அசுர வேகத்தில் வரும் வாகனங்-களின் வேகத்தை குறைக்கும் வகையில் தனியார் நிறுவனம் சார்பில், 'எல்.இ.டி.,' விளக்குகள் கொண்ட இரும்பு பீடிங் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த, 'எல்.இ.டி.,' விளக்குகள் மஞ்சள், பச்சை உள்ளிட்ட வண்ணங்களில் எரியும் வகையில் அமைக்கப்-பட்டுள்ளது.இதிலிருந்து எழும் ஒளி வீச்சு, வாகன ஓட்டிகளின் கண்களை கூசும் அளவிற்கு அதிகளவில் உள்ளது. இதனால் எதிரில் இருப்-பது தெரியாமல், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறும் அபாயம் ஏற்பட்-டுள்ளது. இதனால் பின் தொடர்ந்து வரும் கனரக வாகனங்களால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், இரவு நேரத்தில் நேரில் ஆய்வு செய்து உரிய நடவ-டிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.