/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/நா.பேட்டையில் கொட்டிய மழை
ADDED : அக் 17, 2026 05:46 AM
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நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை அதன் சுற்றுவட்டார கிராம பகுதிகளில், நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு, இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்ய தொடங்கியது. இந்த மழை, ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்து, இரவு, 7:00 மணி வரை கொட்டித்தீர்த்தது.
நாமகிரிப்பேட்டை டவுன் பஞ்., பகுதி, பேளுக்குறிச்சி, சீராப்பள்ளி, தண்ணீர்பந்தல்காடு, மெட்டாலா உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராம பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியது.