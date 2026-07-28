காபி செடிகளில் நோய் தாக்குதல் வேளாண் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு
காபி செடிகளில் நோய் தாக்குதல் வேளாண் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
கூடலுார்: கூடலுார், பந்தலுார் பகுதிகளில் நேந்திரன் வாழை, தேயிலை, காபி பயிர்களில் பரவிய நோய் தாக்குதல் குறித்து, பூச்சிகள் துறை வல்லுனர் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்தனர்.
கூடலுார், பந்தலுார் பகுதிகளில் நேந்திரன் வாழை, தேயிலை, காபி இலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள இலை சுருட்டல் நோய் தாக்குதலால் மகசூல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கவலை அடைந்துள்ள விவசாயிகள், பிரச்னைக்கு தீர்வு காண விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ‘கூடலுார் தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர் துறை, ஊட்டி வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம், கிரிஷி வித்யான் கேந்திரா,’ ஆகியவை இணைந்து, கேந்திரா பூச்சியில் துறை மற்றும் துறைசார் வல்லுனர் சுகந்தி தலைமையில், புளியம்பாறை, உப்பட்டி பகுதிகளில் நோய் பாதிக்கப்பட்ட நேந்திரன் வாழை, தேயிலை, காபி செடிகளை நேற்று ஆய்வு செய்தனர். தொடர்ந்து ஆய்வுக்காக மண், நீர், பயிர் மாதிரிகள் சேகரித்தனர்.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘நோய் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்கள் மற்றும் அப்பகுதியின் மண், நீர் மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வின் முடிவின் அடிப்படையில், நோய் பாதிப்புக்கான முழுமையான காரணம் தெரியவரும். அதன் அடிப்படையில் பயிர்களின் நோய் தடுப்பு குறித்து தெரிவிக்கப்படும்,’ என்றனர்.