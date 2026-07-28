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மாவட்டம் முழுவதும் ‘டயாலிசிஸ்’ சேவை தேவை

மாவட்டம் முழுவதும் ‘டயாலிசிஸ்’ சேவை தேவை

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM

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குன்னுார்: குன்னுார் அரசு லாலி மருத்துவமனையில், ‘ஹெபடைட்டிஸ்’ போன்ற தொற்று நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கான சிறப்பு டயாலிசிஸ் பிரிவு துவக்க விழா நேற்று நடந்தது.

நீலகிரி எஸ்.பி., பிருந்தா திறந்து வைத்து பேசுகையில்,‘‘அரசு லாலி மருத்துவமனைக்கு, நோயாளிகள் வந்து தொடர்ந்து சிகிச்சை பெறுவதற்கு, இதுபோன்ற நல்ல விஷயங்கள் காரணம். ஊட்டி, பந்தலுார் உட்பட மாவட்டம் முழுவதும் இந்த சேவைகளை விரிவுபடுத்த வேண்டும். நோயாளிகள் வரும்போது அன்போடு நடத்துவது, இன்றைய சமூகத்திற்கு மிகவும் அவசியம்,’’ என்றார்.

ரோட்டரி கிளப் தலைவர் ராஜவெங்கட ராஜ் பேசுகையில்,‘‘தொற்றுகளால் பாதிக்கப்பட்ட சிறப்பு நோயாளிகளுக்கு தனியாக சிகிச்சை அளிக்க, ‘ஸ்டெர்லிங் ஹாலிடே ரிசார்ட்ஸ் மற்றும் ஜென் லினன்’ நிறுவனங்களின் பங்களிப்புடன், இங்கு புதிதாக சிறப்பு டயாலிசிஸ் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது,’’என்றார்.

லெப். ஜெனரல் கிரிஷ் (ஓய்வு) பேசுகையில்,‘‘கடந்தல 2021ல் ரோட்டரி கிளப் ஆப் தி நீலகிரிஸ் சார்பில், 6 படுக்கைகளுடன் டயாலிசிஸ் பிரிவு துவக்கப்பட்டது. 20,000-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு டயாலிசிஸ் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது,’’ என்றார். மருத்துவமனை டாக்டர் ரமேஷ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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