தற்காலிக பாலத்தால் மக்கள் அச்சம் நிரந்தர பாலம் அமைப்பது எப்போது?

தற்காலிக பாலத்தால் மக்கள் அச்சம் நிரந்தர பாலம் அமைப்பது எப்போது?
தற்காலிக பாலத்தால் மக்கள் அச்சம் நிரந்தர பாலம் அமைப்பது எப்போது?
ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:40 PM
பந்தலூர்:
பந்தலூர் அருகே சேரம்பாடி சப்பந்தோடு, கிராமத்திற்கு செல்லும் பாதையில், நிரந்தர பாலம் இல்லாததால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பந்தலூர் அருகே, சேரங்கோடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட, 9-வது வார்டு உட்பட்ட சப்பந்தோடு கிராமத்தில், 30க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளது. கிராமத்திற்கு செல்ல அங்குள்ள ஆற்றை கடந்து செல்ல வேண்டும்.
ஆனால், ஆற்றை கடக்க நிரந்தர பாலம் அமைத்து தர வலியுறுத்தி இப்பகுதி மக்கள் ஊராட்சி நிர்வாகம் முதல் மாவட்ட கலெக்டர் வரை புகார் கொடுத்தும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை.
தற்காலிக மூங்கில் பாலம் அமைத்து பயன்படுத்தி வரும் நிலையில், ஆண்டு தோறும் பருவ மழை காலங்களில் மூங்கில் பாலம் மழை வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்படும். பின்,
மீண்டும் கிராம மக்கள் புதிதாக பாலம் அமைத்து பயன்படுத்தும் வரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
பருவ மழையின் சமயங்களில் பள்ளி மாணவர்கள், கிராம மக்கள் பல்வேறு இடங்களுக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மக்கள் பயன்படுத்த ஏதுவாக, நிரந்தர பாலம் அமைத்து தர வேண்டும். என, கிராம மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.