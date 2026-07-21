/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: ஒருவர் மீது வழக்கு பதிவு
மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: ஒருவர் மீது வழக்கு பதிவு
மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: ஒருவர் மீது வழக்கு பதிவு
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 05:46 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:42 PM
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கூடலுார்: கூடலுார் அருகே உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்த, 13 வயது பள்ளி மாணவி நேற்று முன்தினம் மாலை, அரசு பஸ்சில் வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார். அந்த பஸ்சில் வந்த, ஒருவர் அவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.
பஸ்சை விட்டு இறங்கிய மாணவி, அப்பகுதியை சேர்ந்த ஒருவரிடம் மொபைல் போனை பெற்று, உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தார். அங்கு வந்த உறவினர்கள் அவரை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. அப்பகுதியை சேர்ந்த சிலர் அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது தொடர்பாக, கூடலுார் அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, மருத்துவமனையில் உள்ள, ஜான்சன்,29, என்பவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.