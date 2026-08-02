﻿ யானைகளை விரட்ட கைகொடுக்கும் கும்கிகள்

ADDED : ஆக 02, 2026 05:44 AM
கூடலுார்: கூடலுார் பாடந்துறை பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள காட்டு யானைகளை விரட்ட, முதுமலையிலிருந்து இரண்டு கும்கிகள் வரவழைக்கப்பட்டன.
கூடலுார் பாடந்துறை சுற்று வட்டாரப்பகுதிகளில் காட்டு யானைகள் முகாமிட்டுள்ளன. நேற்று முன்தினம் காலை பாடந்துறை, 4வது மைல் பகுதிகளில் முகாமிட்ட யானையை வன ஊழியர்கள் விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சாலையில் நடந்து வந்த மாணவர்கள் யானையை கண்டு தப்பினர்.
மக்கள், வனத்துறை வாகனத்தை சிறை பிடித்து, பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வலியுறுத்தினர். அப்போது, 'கும்கி யானைகளை வரவழைத்து, காட்டு யானைகளை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வேண்டும்,' என, கோரிக்கை வைத்தனர். நேற்று காட்டு யானைகளை விரட்ட, முதுமலை தெப்பக்காடு யானைகள் முகாமிலிருந்து, கும்கிகள் வசீம், ஜம்பு வரவழைக்கப்பட்டன.
வனத்துறையினர் கூறுகையில், 'இப்பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள யானைகளை விரட்ட, முதுமலையில் இருந்து கும்கிகள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளன.
இப்பணியில், பொதுமக்கள் வனத்துறைக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும்' என்றனர்.