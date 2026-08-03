﻿ 'வீ த லீடர்ஸ்' துாய்மை பணி

ADDED : ஆக 03, 2026 04:22 AM
பந்தலூர்: பந்தலூர் அருகே கொளப்பள்ளி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், 'வீ த லீடர்ஸ்' சார்பில் தூய்மை பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பு சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் நேற்று தூய்மை மேற்கொள்ளும் முகாம் நடந்தது. பந்தலூர் மேற்கு ஒன்றியம் சார்பில் கொளப்பள்ளி பஜார் மற்றும் அதனை ஒட்டிய, சாலையோர டான் டீ தேயிலை தோட்டத்திலும்,
நிர்வாகி கவிந்தன் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தீபக்ராம் நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்து பேசுகையில், அமைப்பு சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் ஏற்கனவே, போதை ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருவதுடன், பந்தலுார் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காலி மது பாட்டில்கள், பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் மற்றும் கவர்கள், டம்ளர்கள் அகற்றப்பட்டு ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. நிர்வாகிகள் கார்த்திக், ரவிச்சந்திரன், வினிதா, ராஜேந்திரன், ரகுபதி உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.