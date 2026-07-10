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﻿ தேயிலை தோட்டத்தில் முகாமிடும் காட்டு யானகள்

﻿ தேயிலை தோட்டத்தில் முகாமிடும் காட்டு யானகள்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:06 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:06 AM

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கூடலூர்: கூடலுார், சில்வர் கிளவுட் அருகே, ஊட்டி தேசிய நெடுஞ்சாலை ஒட்டிய தேயிலை தோட்டத்தில் முகாமிடும் காட்டு யானைகளால் தொழிலாளர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

கூடலுார் பகுதியில் காட்டு யானைகள் இரவு நேரங்களில் விவசாய தோட்டங்களில் நுழைந்து பயிர்கள், வீடுகளை செய்தப்படுத்தி வருகின்றன. யானை தாக்கி பலர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், மேல் கூடலுார் சில்வர் கிளவுட் அருகே, ஊட்டி தேசிய நெடுஞ்சாலை ஒட்டிய தனியார் தேயிலை தோட்டத்தில், காட்டு யானைகள் பகலில் முகாமிட்டு தொழிலாளர்களை அச்சுறுத்தி வருகின்றன.

மேலும், இவ்வழியாக பயணிக்கும் வெளி மாநில சுற்றுலா பயணிகள், அப்பகுதியில் வாகனங்களை நிறுத்தி கீழே இறங்கி அவைகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் கோபமடையும், யானைகள் அவர்களை தாக்கும் ஆபத்து உள்ளது.

வனத்துறையினர் கூறுகையில், 'இப்பகுதியில் முகாமிடும் காட்டு யானைகளை கண்காணித்து வனப்பகுதிக்கு விரட்டி வருகிறோம். யானைகள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதிகளில் தொழிலாளர்கள் எச்சரிக்கையுடன் பணிபுரிய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வழியாக பயணிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள், சாலையில் வாகனங்களை நிறுத்தி யானைகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபட்டால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,' என்றனர்.

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