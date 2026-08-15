ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாய் சீமைக் கருவேல மரங்கள் ஏலம்: ஆக.18 ல் நடக்கிறது
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாய் சீமைக் கருவேல மரங்கள் ஏலம்: ஆக.18 ல் நடக்கிறது
UPDATED : ஆக 13, 2026 09:00 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:41 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாயில் உள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை ஆக.,18ல் ஏலம் விடுவதற்கான அறிவிப்பை நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ளனர்.
தமிழகத்தின் இரண்டாவது பெரிய கண்மாயான ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாயில் 182 ஏக்கரில் அடர்ந்த சீமைக் கருவேல மரங்கள் சூழ்ந்துள்ளன. கண்மாயில் சூழ்ந்துள்ள இந்த மரங்களால் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேக்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இந்நிலையில், விவசாயிகள் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு கண்மாய்களில் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றுவதில் அரசு முனைப்பு காட்டி வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக ஆர். எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாயில் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை ஆக.,18 ல் பகிரங்க ஏலம் விடுவதற்கான அறிவிப்பை நீர்வளத்துறை பரமக்குடி கீழ் வைகை வடிநில கோட்ட செயற்பொறியாளர் வெளியிட்டுள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாயில் 182 ஏக்கரில் சீமைக் கருவேல மரங்கள் உள்ளன. இந்த மரங்களை ஏலம் எடுப்பதற்கான ஆரம்ப தொகை 16 லட்சத்து 66 ஆயிரத்து 667 ம், அதற்கான ஜி.எஸ்.டி., தொகையும் செலுத்த வேண்டும். இந்த ஏலத்தில் பங்கு பெறுபவர்கள் வைப்புத் தொகையாக 3 லட்சத்து 33 ஆயிரத்து 340 ரூபாய் செலுத்தி ஆக.18 ல் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தில் காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறும் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.