/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பாம்பனில் கல்லுாரியில் மாணவிகள் பேரவை விழா
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:11 PM
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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனில் உள்ள அன்னை ஸ்கொலாஸ்டிக்கா கல்லுாரியில் மாணவிகள் பேரவை விழா நடந்தது.
கல்லுாரி செயலாளர் ரூபி தலைமை வகித்தார். முதல்வர் ஆனிபெர்பெட் சோபி பேசினார். மாணவிகளின் எதிர்கால கல்வி, வாழ்வின் நோக்கம் குறித்து குழந்தைகள் உரிமைகள் நல ஆர்வலர் இனியன் விளக்கி பேசினார். தென் மண்டல திட்ட அலுவலர் வளவன், சமூக ஆர்வலர்கள் வசந்தா, சித்தார்த்தா ஆகியோர் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி மாணவிகளை ஊக்கப்படுத்தினர்.
மாணவிகள் பேரவை தலைவராக ஜெனில், துணை தலைவராக வினோவா, செயலாளராக ரிதா, துணைச் செயலாளராக யூதித் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இவர்களுக்கு முதல்வர், செயலாளர் ஆகியோர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தனர். பின் மாணவிகளின் நடன கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது.
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