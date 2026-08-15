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அடிப்படை வசதி செய்து கொடுங்க: அமைச்சரிடம் மக்கள் கோரிக்கை
அடிப்படை வசதி செய்து கொடுங்க: அமைச்சரிடம் மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : ஆக 13, 2026 06:45 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 06:31 PM
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ராமநாதபுரம்: குடிநீர், பாதாள சாக்கடை, ரோடு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர வேண்டும் என ஓம்சக்திநகர் மக்கள் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் ராஜீவ் இடம் மனு அளித்தனர்.
ராமநாதபுரம் அருகே திருவாடானை சட்டசபை தொகுதி பட்டணம்காத்தான் ஊராட்சி ஓம்சக்தி நகரில் த.வெ.க., சார்பில் மக்களுக்காக மக்களுடன் நிகழ்ச்சி நடந்தது. அமைச்சர் ராஜீவ் மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்து மனுக்களை பெற்றார். அப்போது சாலை, குடிநீர், தெவிளக்கு, பாதாள சாக்கடை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி அமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் உறுதியளித்தார். சுற்றுச்சூழல் அணி மாவட்ட அமைப்பாளர் விமலா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.