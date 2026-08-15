﻿ கடற்கரையோர நடைபயண விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

ADDED : ஆக 14, 2026 12:20 AM
சாயல்குடி: சாயல்குடி அருகே வேம்பாரில் செயல்படும் பேடு தொண்டு நிறுவனம், எச்.சி.எல்., பவுண்டேஷன் சார்பில் மன்னார் வளைகுடா கடல் வாழ் உயிரின காப்பகத்துடன் இணைந்து செயல்படுத்தி வரும் மாசு இல்லாத மன்னார் வளைகுடா திட்டத்தில் கடற் கரையோர கிராமங்களில் ஓசன் கிளப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடலோரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மாணவர்களின் கல்வித் திறன் மற்றும் விளையாட்டு திறன்களை மேம்படுத்துவதுடன் கடல் வாழ் உயிரினங்களை பாதுகாப்பது குறித்த விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நேற்று கீழமுந்தல் மற்றும் ரோஜ்மாநகர் கடற்கரை கிராமங் களைச் சேர்ந்த ஓசன் கிளப் உறுப்பினர்கள், மீனவ சமூக தன்னார்வலர்களின் பங்களிப்புடன் நடைப்பயணம் நடந்தது. எச்.சி.எல்., பவுண்டேஷன் இணை மேலாளர் சுப்புராமன் உட்பட 200-க்கும் அதிகமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
ஏற்பாடுகளை பேடு நிறுவனர் லுாசியல் ஜாய் ராஜன், நிர்வாக இயக்குனர் ராஜேந்திர பிரசாத், திட்ட இயக்குனர் நிர்மல் சுகுணா, நிதி மேலாளர் பன்னீர்செல்வம், திட்ட மேலாளர் நாகரத்தினம் உட்பட களப்பணி யாளர்கள் செய்திருந்தனர்.