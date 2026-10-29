/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/அதிகாரிகள் ஆய்வு
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 10:06 PM
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கமுதி: கமுதி அருகே கண்ணார்பட்டியில் உள்ள வேளாண் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் தானியங்கி கோடவுன்களை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.
இங்கு நடந்த ஆய்வு கூட்டத்திற்கு திருவாரூர் கூட்டுறவு விற்பனை இணைய செயலாட்சியர் ஆனந்தி தலைமை வகித்தார். ராமநாதபுரம் மண்டல இணைப்பதிவாளர் ஜினு, துணைப்பதிவாளர்கள் ரத்தினவேல், குமரகுருபரன் முன்னிலை வகித்தனர். அப்போது விற்பனை சங்கத்தின் செயல்பாடுகள், செயல்பட்டு வரும் மிளகாய் கோடவுன் உள்ளிட்ட பல்வேறு தானியங்கி கோடவுன்களை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். கூட்டுறவு சார்பதியாளர்கள், பணியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.