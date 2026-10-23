/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/வயல்களில் தோகை விரித்தாடிய மயில்கள்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:16 AM
ADDED : அக் 22, 2026 12:14 AM
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திருவாடானை: திருவாடானை வயல்வெளிகளில் மயில்கள் தோகை விரித்தாடிய அழகைப் பார்த்து விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். திருவாடானை பகுதியில் கண்மாய்க்கரை மற்றும் வனப்பகுதி ஓரங்களில் வசிக்கும் பறவைகள் தீவனம் தேடி வயல்காட்டுப் பகுதிக்கு வருகின்றன. காலை, மாலையில் வெளியே வரும் மயில்கள் வயல்களில் தோகை விரித்தாடுவதை அந்த வழியாக செல்லும் மக்களும், விவசாயிகளும் பார்த்து ரசிக்கின்றனர்.
வழக்கமாக பயிர்களை சேதபடுத்தும் வன விலங்குகளால் அதிருப்தியில் இருக்கும் விவசாயிகள் மயில்கள் தங்கள் வயல்களில் சுற்றி வருவதை பார்த்து ரசிக்கின்றனர். சிலர் தங்களது அலைபேசியில் புகைப்படங்களாகவும், வீடியோக்களாகவும் பதிவு செய்கின்றனர்.