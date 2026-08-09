/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ ஓய்வூதியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 09, 2026 12:19 AM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அரசு போக்குவரத்து பணிமனை முன்பு தமிழ்நாடு அனைத்து ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட் டமைப்பு சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் முருகேசன் தலைமை வகித்தார். பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்தவது, 70 வயது கடந்தவர்களுக்கு 10 சதவீதம் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்குவது, மருத்துவக் காப்பீட்டின் கீழ் சிகிச்சை செலவு முழுவதையும் அரசு வழங்குவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலி யுறுத்தினர்.
மாவட்ட செயலாளர் ராமச்சந்திர பாபு, பொருளாளர் அய்யாதுரை மற்றும் பிற துறை சார்ந்த ஓய்வூதியர்கள் பங்கேற்றனர்.